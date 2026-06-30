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Yaşam “Antika keçi” görenleri şaşırttı! Kulağından boynuz çıktı
Yaşam

“Antika keçi” görenleri şaşırttı! Kulağından boynuz çıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Osmaniye’de besicilik yapan Efe Gönül’ün satın aldığı keçinin sağ kulağından boynuz çıkması görenleri şaşkına çevirdi.

Osmaniye’de sağ kulağından boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı. Kentte hayvancılık yapan Efe Gönül(24), sabah saatlerinde hayvanlarına yem verdiği sırada kısa süre önce satın aldığı keçinin sağ kulağında boynuz bulunduğunu fark etti. Keçiyi dikkatle inceleyen Gönül, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Daha önce dört boynuzlu, alnının ortasında boynuz bulunan, beş bacaklı ve çift başlı doğan hayvanlar gördüğünü belirten Gönül, kulağında boynuz çıkan bir keçiyle ise ilk kez karşılaştığını söyledi. Gönül, "Ömrümde ilk kez böyle bir şey gördüm. Açıkçası ben de şaşırdım. Keçimizi de satmayı düşünüyoruz. Almak isteyen olursa veririz. Antika bir keçi" diye konuştu.

 

Kulak bölgesinde boynuz çıkması normal mi?

Konuya ilişkin açıklama yapan Veteriner Hekim Salih Parlakkılıç, "Keçilerde kulak bölgesinden boynuz benzeri bir yapının gelişmesi son derece nadir görülen bir durumdur. Çoğu zaman embriyonik gelişim sırasında boynuz dokusunu oluşturan hücrelerin normal yerleşiminin dışında gelişmesi, doğumsal gelişim anomalileri, genetik yatkınlık veya erken dönemde meydana gelen doku farklılaşmalarıyla oluşmaktadır. Daha nadir olarak travma ya da kronik doku irritasyonunun da bu tür oluşumların gelişiminde rol oynayabilir. Hayvanın genel sağlığı iyi olsa bile boynuz benzeri bu yapılar büyüdükçe yaralanma, kanama ve enfeksiyon riski oluşturabilir. Bu nedenle benzer durumlarla karşılaşan yetiştiricilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine mutlaka bir veteriner hekime başvurmaları gerekir" dedi.

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