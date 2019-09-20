Temel Karamollaoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk açıklama! 'Bir ittifakımız var...'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la başlattığı ‘Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ programı kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

İki lider, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptılar ve basın mensuplarının sorularını cevapladılar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin büyük bir yarar sağladığını belirterek, “Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Şu konuda bir ittifakımız var"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, Türkiye’deki gelişmeler konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunduklarını belirterek, şu açıklamada bulundu:

“Şu konuda bir ittifakımız var: Farklı fikirleri barış içinde gündeme getirme imkânı olursa ülkede huzur olur. Bu konuda da zannediyorum ki hemen hemen herkes, aynı şeyleri düşünüyor. Ben, gösterdikleri hüsnükabulden dolayı kendisine de arkadaşlarına da özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah, ülkemizin geleceği için hayırlar görürüz önümüzdeki günlerde. Bu görüşmelerimiz, bu konuşmalarımız da hayırlara vesile olur.”