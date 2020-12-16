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Siyaset Temel Karamollaoğlu: HDP'nin düşüncelerinden dolayı kapatılmasına karşıyım
Siyaset

Temel Karamollaoğlu: HDP'nin düşüncelerinden dolayı kapatılmasına karşıyım

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çağrılarına yönelik açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin düşüncelerinden dolayı kapatılma isteğine karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:55:00 -
Temel Karamollaoğlu: HDP'nin düşüncelerinden dolayı kapatılmasına karşıyım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Olay TV ekranlarında yayınlanan Seçil Özer'le Siyaset Günlüğü programının konuğu oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Saadet Lideri, Seçil Özer'in de sorularına da yanıt verdi.

Programda Karamollaoğlu'na son günlerde sıklıkla tartışılan "MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılmalı çağrısı" soruldu.

Kapatılmasına karşı çıktı

Temel Karamollaoğlu, HDP'nin fikri sebelerden dolayı kapatılmasına karşı çıkarak "Siyaseten bu tarzda şiddete fiilen başvuran parti kapatılır. Buna itirazım yok. yok. Fikri düşüncelerini dile getirenleri kapatırsanız. Bir fidana benzer, güçlenir. HDP'nin tüm baskılara rağmen oylarında gelişme görünüyor. Onun için siz bununla mücadele edecekseniz o metodları geliştirmeye bakın. O bölgedeki insanların oylarını alabilmek için onların taleplerine kulak verin." ifadelerini kullandı.

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