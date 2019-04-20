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Seçim 2019 Sayfası

Temel Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu? Ekim ayında...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekim ayında büyük kongre yapacaklarını açıkladı. Saadetli liderin bu açıklaması, 'genel başkanlığı bırakacak' yorumlarına neden oldu.

20 Nisan 2019 Cumartesi 19:56
Temel Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu? Ekim ayında...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin son bulmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Ekim ayında Büyük Kongre yapacaklarını duyurdu.

Kongrelerimizi yaparak yenileceğiz

Temel Karamollaoğlu, Ekim ayında Büyük Kongre’yi yapacaklarını söyleyerek "Şimdi önce zamanı gelen il kongrelerimizi tamamlayacağız. İnşallah Ekim ayında ise Büyük Kongre’mizi yapacağız. Bu kongrelerle yenileneceğiz" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, Büyük Kongre çağrısı Ekim ayında 'görevi bırakacak' yorumlarını beraberinde getirdi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 19:56
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • HaticeHatice11 dk önce
    Bu meymenetsiz su anda suni bir sarhosluk yasiyor acaba sivas olaylarindan sonra basbaglardaki katledilen ve sucsuz yere hapiste yatan mazlumlarin o donemde gorevli oldugu yerde bu olaylara sessiz kalip o kadar insanin katledilmesine sesi cikmayan surati nursuz hic birakirmi zaten su anda partilerindeki yonetimde 60 yasin altinda kimse yok ve uzuldugum bir konu kutan erbakanin beyin arkadasi tayyip beyin abi dedigi birinin bu zillet ittifakinda ne isi var bu adamin hatasina nasil seyirci kaldi allahim ne gunlere kaldik ah tayyip bey siz bu ulkeye cok hizmet ettiniz binali beyde sessizce cok hizmetleri oldu cogu zaman acilista haberimiz oldu o hizmetlerden ellerinize saglik insallah obur dunyada size kim haksizlik yaptiysa onlardan hakkinizi alirsiniz
  • 2000LER2000LER32 dk önce
    Temel Emmi görevini yaptı. Haliyle çok da tepki aldı. Şimdi Fetöcüler sürdükleri Saadet tarlasına en süzme adamlarını aga yapacaklar. Şen olasın Halep şehri...
  • mustafa kartalmustafa kartal40 dk önce
    Bunca hırsı olan biriningörevi bırakacağını sanmam...eninde sonunda saadet altından kayıp gidecek..bunu kendi de bilmesi lazım...hl böyle olunca..belki de şimdiden çekilmeyi düşünebilir

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