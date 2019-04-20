Temel Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu? Ekim ayında...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekim ayında büyük kongre yapacaklarını açıkladı. Saadetli liderin bu açıklaması, 'genel başkanlığı bırakacak' yorumlarına neden oldu.20 Nisan 2019 Cumartesi 19:56
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin son bulmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Ekim ayında Büyük Kongre yapacaklarını duyurdu.
Kongrelerimizi yaparak yenileceğiz
Temel Karamollaoğlu, Ekim ayında Büyük Kongre’yi yapacaklarını söyleyerek "Şimdi önce zamanı gelen il kongrelerimizi tamamlayacağız. İnşallah Ekim ayında ise Büyük Kongre’mizi yapacağız. Bu kongrelerle yenileneceğiz" ifadelerini kullandı.
Temel Karamollaoğlu, Büyük Kongre çağrısı Ekim ayında 'görevi bırakacak' yorumlarını beraberinde getirdi.
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