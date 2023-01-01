  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Temel Karamollaoğlu, feleğini şaşırdı! Bunu dediğine bin pişman ettiler
Siyaset

Temel Karamollaoğlu, feleğini şaşırdı! Bunu dediğine bin pişman ettiler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Yatırım denince Tayyip Bey'in aklına üç şey geliyor; beton, demir, asfalt..." sözleri tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada Karamollaoğlu'nu eleştiren yorumlar birbiri ardına geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 19:33:00 -
Temel Karamollaoğlu, feleğini şaşırdı! Bunu dediğine bin pişman ettiler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Yatırım denince Tayyip Bey'in aklına üç şey geliyor; beton, demir, asfalt..." sözleri tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada Karamollaoğlu'nu eleştiren yorumlar birbiri ardına geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun TV5'te yayınlana "Gündem Türkiye" programında yaptığı açıklamalar sosyal medyayı salladı.

Karamoallaoğlu, "Yatırım denince Tayyip Bey'in aklına üç şey geliyor; beton, demir, asfalt. Türkiye bunlarla kalkınmaz. Bunun adı israf. 'Efendim köprü yaptık.' Yapmasan ne olurdu ne kaybederdi Türkiye?" dedi.

AK Parti dönemindeki yatırımlar paylaşıldı

Karamollaoğlu'nun tartışılan sözlerinin yer aldığı videonun altına çok sayıda eleştirel yorum geldi. Sosyal medyada ve internet ortamında AK Parti'nin 19 yılda yaptıkları hızlandırılmış yatırımları ve hizmetlerinin yer aldığı video paylaşıldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23