Temel Karamollaoğlu bütün çocukların Dünya Çocuk Günü'nü kutladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Dünya Çocuk Günü vesilesiyle miniklerle bir araya geldi.

Bütün çocukların Dünya Çocuklar Günü'nü kutlayan Karamollaoğlu, "#DünyaÇocukGünü vesilesi ile yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur çocukların esenlik ve huzura kavuşmasını temenni eder; Yaşanan acıların, haksızlıkların son bulmasını niyaz ederim." mesajını paylaştı.

Twitter hesabından çocuklarla bir araya geldiği anlara ilişkin kareler de paylaşan Karamollaoğlu'nun miniklerle olan samimi diyalogları yürekleri ısıttı.