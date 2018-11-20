Temel Karamollaoğlu bütün çocukların Dünya Çocuk Günü'nü kutladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bütün çocukların Dünya Çocuk Günü'nü kutladı.20 Kasım 2018 Salı 19:17
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Dünya Çocuk Günü vesilesiyle miniklerle bir araya geldi.
Bütün çocukların Dünya Çocuklar Günü'nü kutlayan Karamollaoğlu, "#DünyaÇocukGünü vesilesi ile yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur çocukların esenlik ve huzura kavuşmasını temenni eder; Yaşanan acıların, haksızlıkların son bulmasını niyaz ederim." mesajını paylaştı.
Twitter hesabından çocuklarla bir araya geldiği anlara ilişkin kareler de paylaşan Karamollaoğlu'nun miniklerle olan samimi diyalogları yürekleri ısıttı.
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