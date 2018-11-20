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Temel Karamollaoğlu bütün çocukların Dünya Çocuk Günü'nü kutladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bütün çocukların Dünya Çocuk Günü'nü kutladı.

20 Kasım 2018 Salı 19:17
Temel Karamollaoğlu bütün çocukların Dünya Çocuk Günü'nü kutladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Dünya Çocuk Günü vesilesiyle miniklerle bir araya geldi.

Bütün çocukların Dünya Çocuklar Günü'nü kutlayan Karamollaoğlu, "#DünyaÇocukGünü vesilesi ile yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur çocukların esenlik ve huzura kavuşmasını temenni eder; Yaşanan acıların, haksızlıkların son bulmasını niyaz ederim." mesajını paylaştı.

Twitter hesabından çocuklarla bir araya geldiği anlara ilişkin kareler de paylaşan Karamollaoğlu'nun miniklerle olan samimi diyalogları yürekleri ısıttı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:17
  1. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • derya ozanderya ozan24 dk önce
    ... az geldi galiba
  • Murat Murat 30 dk önce
    Kardeşim yeniakit sürekli takip ettiğim bir site. Ama bu Karamollaoğlu aşkını anlayamıyorum. Bu adam chp nin 6 vekil fazla çıkarmasına sebep olmasını. Neden böyle arada şirin haberleri yapılıyor.
  • Yavuz HanYavuz Han36 dk önce
    CHP- Hdp Pkk nin değirmenine su taşıyan bu adamı haber yapmakla Rahmetli Hasan ağabeyin kemiklerini sızlatmışsınız....
  • Yavuz HanYavuz Han42 dk önce
    bebek katili hdp ile ittifak yapan bu kişi değilmi
  • Mehmet AkifMehmet Akif49 dk önce
    Ahmet hakan nın CNN de Demirtaşa saz çaldırması geldi aklıma.Kardeşler bu ne ya.Yapmayın Allah aşkına.Biz Akiti böyle istemiyoruz.NOKTA
  • merhametim den korkunmerhametim den korkun1 sa önce
    bu adam kara ... oğlu diyebilirsiniz... fetöden sonraki kripto ...
  • Salih YıldırımSalih Yıldırım1 sa önce
    Bu CHP yeteğinin reklamını niye yapıyorsunuz ?
  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 sa önce
    ... bunu gösteriyor yada milleti bu mahluğa ... ettirip günahamı sokmaya çalışıyorsunuz.
  • Osman akyazıcıOsman akyazıcı1 sa önce
    ... temeli cilalıyorsunuz
  • NEDENNEDEN2 sa önce
    (Editörden: Yayın çizgimizde değişiklik yoktur. Bilgilerinize...)
  • ekremekrem2 sa önce
    ... bu adam değilmi ki bütün müslümanlara Erbakan hocanın davasına ihanet eden....
  • Hasan balciHasan balci2 sa önce
    Bu zat degilmi akp ye ser ittifaki ile cephe alan ne demeli bu yakistirmaya kanal 7 de gizli bir elmi var bu kisiyi on plana cikarmaya calisiyor .bu yakismiyor. Bu haber sayin cumhurbaskanimizinda kulagina gidecektir Cici gostermeye calistiginiz zat pekde hayra alamet biri degil .
  • EFEEFE2 sa önce
    NE BU SIMDI?„Temel Dedeleri“ Demirtasin Kankasi ...
  • YilmazYilmaz2 sa önce
    Çocuk katilleriyle de göruşüyor Seçimlere az kaldı ...
  • Metin AktepeMetin Aktepe2 sa önce
    Birakin su ... gundem yapmakdan
  • jakejake2 sa önce
    yorum milleti Akit'e yuklenmis ama Akit dogru is yapmis,bence Saadet parlatilmali yoksa Akparti yoldan cikti cikacak.Saadet parlatilirsa Ak partisi kendine gelecektir
  • hüs coşhüs coş3 sa önce
    yazıklar olsun bu adamın kucagına bu çocukları kim verdiyseBu çocuklara da ihanet eder en kısa zamanda
  • HakikatHakikat3 sa önce
    Pes dogrusu.bu adami ne icin parlatiyorsunuz
  • hikmethikmet3 sa önce
    çocuklar o hain Türkiye düşmanları ile bir olup btö lerine destek verdi. siz onun yüzüne tükürün.
  • HaticeHatice3 sa önce
    ... neler oluyor ya anlayamadim acaba bu Temel sevgisi nerden geliyor ki kim bu Temelin arkasindaki bir anlatsalar iyi olur biz okurlarda bilgi sahibi oluruz ah Hasan Karakaya kardes erken gittin allah mekanini cennet etsin
  • nusret hocanusret hoca3 sa önce
    ... Temeli, temele yerleştirmeye çalışsa da ne beyefendinin kendisi kabul eder ne de biz güvenebiliriz!
  • kuyluskuylus3 sa önce
    bulamadınızmı başka bi haber yapacak obje
  • Yusuf Sami TÜRKERYusuf Sami TÜRKER3 sa önce
    Hayrola, demek sizde çukura düştünüz! Yoksa bu kadar alçak biri ile göz göze gelmeniz mümkün olmazdı!
  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 3 sa önce
    Ne haber degeri var ki ...
  • TuncayTuncay4 sa önce
    Bu ne şimdi chp . Hdp ile koalisyon kurmaya çalışan temeli şirin göstermeye mi çalışıyorsunuz. ...
  • Rüknettin Samyeli Rüknettin Samyeli 4 sa önce
    Hayırdır inşaallah!Cilalı imaj devri!!!
  • selim akayselim akay4 sa önce
    bu ... ile bakıyorum sarmmaş dolaş olmuşsunuz
  • PolatPolat4 sa önce
    Bu haberinizi Erdoğan görmeden kaybedin...
  • Derdiniz neDerdiniz ne4 sa önce
    Temel reisin ne fikri ne siyasi agırlığı yokken derdiniz ne ...
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