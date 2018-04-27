Temel Karamollaoğlu: Bugün akşama doğru...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Günlerdir merak edilen Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayına yönelik soruyu Karamollaoğlu, “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” şeklinde cevapladı.

KENDİSİNE SORMAK LAZIM



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum görüşenleri” sözlerinin hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu şu cevabı verdi: “Söyleyecek bir şey yok. Demek ki sayın cumhurbaşkanı bizden daha çok şey biliyor ona sormak lazım kimler acaba diye.”



Kaynak: Milli Gazete