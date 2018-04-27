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Temel Karamollaoğlu: Bugün akşama doğru...

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 14:54
Temel Karamollaoğlu: Bugün akşama doğru...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Günlerdir merak edilen Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayına yönelik soruyu Karamollaoğlu, “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” şeklinde cevapladı.

KENDİSİNE SORMAK LAZIM

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum görüşenleri” sözlerinin hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu şu cevabı verdi: “Söyleyecek bir şey yok. Demek ki sayın cumhurbaşkanı bizden daha çok şey biliyor ona sormak lazım kimler acaba diye.”

Kaynak: Milli Gazete

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:54
  1. Temel Karamollaoğlu

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  • İsmailİsmail18 dk önce
    Artık Seninleyiz Bilge Başkan
  • Murat TaşcıMurat Taşcı24 dk önce
    Uyuz Keçi
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