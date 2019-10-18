0553 313 94 23

Temel Karamollaoğlu: Bu kabul edilemez durumdur

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma ve Donald Trump'ın küstah mektubuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2019 Cuma 22:54
Temel Karamollaoğlu: Bu kabul edilemez durumdur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik başlattığı askeri operasyonun durdurulması ilişkin ABD ile yapılan anlaşma dair açıklama yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'de terör unsurlarına karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasına ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal açıklamalarına önemli ve çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nın 5 gün içinde atılacak adımlara göre şekillenecek olmasını ve bu süreçte terör örgütünün Türkiye’nin kontrol ettiği alanın arkasına çekilecek olmasını şu an için önemli bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.

"Ahlaksız ve edepsizce ifadelerle dolu mektubu..."

ABD Başkanı Trump'ın ahlak ve edep dışı açıklamalar yaptığını belirten Karamollaoğlu, "Trump'ın kendi karakterini ortaya koyan ahlaksız ve edepsizce ifadelerle dolu mektubuna mütekabiliyet esasları çerçevesinde cevap verilmemesi ise kabul edilemez bir durumdur" şeklindeki ifadelerle eleştirdi.

Ayrıca bölge güvenliğinin tesis edilmesi için çevre ülkelerin uyum ve işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman bundan sonraki süreç için bölgede huzurun tesis edilmesi açısından, bölge ülkelerinin bir araya gelmesi ve kendi problemlerimizi kendi içimizde çözmemiz gerektiği açık bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır" diye ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 22:54
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • UğurUğur1 dk önce
    Sağol be, iyi ki söyledin...
  • Talat CanTalat Can7 dk önce
    Sayın Karamollaoğlu, hangi dağda kurt öldü!?
  • Mehmet Mehmet 18 dk önce
    İngiliz rahatsız olmuş demek

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Galatasaray'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
  1. Galatasaray'dan Barış Pınarı..
  2. Trabzon hurmasının faydaları neler?..
  3. Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken..
  4. Kalp büyümesi belirtileri nelerdir?..
  5. Temel Karamollaoğlu: Bu kabul edilemez..
  6. MSB'den kimyasal silah iddialarına..
  7. Süper Lig'de 8. hafta programı! İşte,..
  8. Nefes kesen maç Galatasaray'ın!
  9. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
  10. Uyuşturucu baronunun oğlu için şehri..
  11. NATO'dan Türkiye açıklaması
  12. Tuzsuz çekirdek kilo yapar mı?
  13. İran'dan Türkiye açıklaması
  14. İstanbul'a büyük müjde! Tarihinde bir..
  15. Tüm dünya 'Erdoğan kazandı' diye..
  16. Sağ karın boşluğu neden ağrır? Sağ..
  17. Çamaşır makinesinin içi nasıl..
  18. Türkiye'den yıl sonunda tarihi rekor!
  19. Egemen Bağış o fotoğrafı paylaştı ve..
  20. Ahmet Davutoğlu ve ekibi yeni parti..
  21. İhaleyi kapamayan Ekrem İmamoğlu..
  22. Mike Pompeo'dan anlaşmaya ilişkin..
  23. Nihat Genç'ten çok sert sözler:..
  24. TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
  25. Faruk Çelik'ten flaş sözler! 'Ne oldu..
  26. Dışişleri Bakanlığı'ndan "kimyasal..
  27. Akhisarspor Eskişehirspor maçı kaç kaç..
  28. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump..
  29. Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
  30. Galatasaray Sivasspor maçı kaç kaç..
FETÖ'den yargılanıyordu! Arınç'ın damadı hakkında karar çıktı
FETÖ'den yargılanıyordu! Arınç'ın damadı hakkında karar çıktı
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!

Günün Karikatürü

19 Ekim 2019
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı