Temel Karamollaoğlu: Bu kabul edilemez durumdur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik başlattığı askeri operasyonun durdurulması ilişkin ABD ile yapılan anlaşma dair açıklama yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'de terör unsurlarına karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasına ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal açıklamalarına önemli ve çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nın 5 gün içinde atılacak adımlara göre şekillenecek olmasını ve bu süreçte terör örgütünün Türkiye’nin kontrol ettiği alanın arkasına çekilecek olmasını şu an için önemli bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.

"Ahlaksız ve edepsizce ifadelerle dolu mektubu..."

ABD Başkanı Trump'ın ahlak ve edep dışı açıklamalar yaptığını belirten Karamollaoğlu, "Trump'ın kendi karakterini ortaya koyan ahlaksız ve edepsizce ifadelerle dolu mektubuna mütekabiliyet esasları çerçevesinde cevap verilmemesi ise kabul edilemez bir durumdur" şeklindeki ifadelerle eleştirdi.

Ayrıca bölge güvenliğinin tesis edilmesi için çevre ülkelerin uyum ve işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman bundan sonraki süreç için bölgede huzurun tesis edilmesi açısından, bölge ülkelerinin bir araya gelmesi ve kendi problemlerimizi kendi içimizde çözmemiz gerektiği açık bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır" diye ifade etti.