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Temel Karamollaoğlu bırakıyor mu? 'Artık bizim yaşımız kemale erdi'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin olağan kongresiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

27 Eylül 2019 Cuma 15:35
Temel Karamollaoğlu bırakıyor mu? 'Artık bizim yaşımız kemale erdi'

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Kasım'da yapılacak olan kongrede aday olup olmayacağına ilişkin konuştu.

Temek Karamollaoğlu, genel başkanlığı devretmek istediğini belirterek, "Başka aday çıksa da devretsem aslında diyorum aslında... Artık bizim yaşımız kemale erdi. Ama şu anda pek gözükmüyor" dedi.

"Ne yapacağımızı bilecek noktaya gelmemiz gerek"

Partilere yönelik yaptığı ziyaretlere ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Tüm bu ziyaretlerin sonunda, bunları dikkate alarak ileride nasıl bir politika izlememiz gerektiğini belirleriz. Bu kongreden sonra yeni bir çalışma sistemi oturtalım istiyoruz. Ülkenin meseleleri ile ilgilenmek üzere kapsamlı bir çalışma başlatmak istiyoruz. İlk aşamada 300-550 kişi sonrasında 1000-1500 kişi ile çalışacağız. Türkiye'nin her meselesi ile ilgili fikirlerin üretileceği ortam olsun istiyoruz. Eski siyasetçiler, akademisyenler, bürokratlar olsun, emekli bürokratlar, fikir insanları, gazeteciler olsun istiyoruz. Örneğin, sağlık, iktisat, dış politika, bütün boyutlarıyla çalışma yapsın. Bunu belki de bugün iktidar bile yapmıyor bunu. Yarın bize görev düştüğünde ne yapacağımızı bilecek noktaya gelmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 15:35
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi

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  • Tata TongaTata Tonga8 dk önce
    Numan kurtulmuş da kiraları ödeyemedi dükkanı kapattı gitti... bunlar da kapatmasın...

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