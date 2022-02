Temel Karamollaoğlu, AK Partili o isimle...

Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra Abdulhamit Gül’ü aradığını belirtip, Gül'ün Milli Görüş geçmişini merkeze alan ilginç bir yazı yazdı. İşte o yazı:

"Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra şu iki mesajı paylaştı, sosyal medya hesabından;

* “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum.”

* “Görev devrimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Dört yılı aşkın birlikte çalıştığımız değerli personelimize, avukat meslektaşlarıma, adaletin tecellisi için fedakarca çalışan teşkilat ve yargı mensuplarına teşekkür ediyorum. Bakanımız Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum.”

Adalet Bakanlığı koltuğundayken çok önemli reformlara imza attı, Abdulhamit Gül.

Görevden ayrılmadan bir gün önceydi. Şunları vurguladı;

“Kişisel verilerin korunması hakkı kapsamında; 1) İddianamelerde, iddia konusu haricinde özel hayata girilmesini yasakladık. 2) İletişim kayıtları sadece takipsizlik kararı üzerine yok edilirken, bunu beraat kararları için de geçerli hale getirdik.”

Önemli hususlardı bunlar…

***

Abdulhamit beye, Bakanlıktan ayrıldıktan sonra çok sayıda telefon geldi.

Arayanlardan biri de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu idi.

Şunu da zikretmek gerekir; Temel Karamollaoğlu Covid-19 rahatsızlığı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne kontrol amaçlı yattığında, ziyarete ilk gelenlerden biriydi, Abdulhamit Gül. Temel beyin rahatsızlığını an be an sormuş, yakın çalışma arkadaşlarından rahatsızlığı hakkındaki gelişmelerle ilgili bilgi almış, yakından alakadar olmuştu.

ABDULHAMİT GÜL, MGV NESLİ VE İDEALİ İLE GÖBEK BAĞINI HİÇ KESMEDİ!

Esasen Milli Gençlik Vakfı (MGV) kökenli bir siyasetçi, Abdulhamit bey…

* Adalet eski Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Gençlik Vakfı (MGV) gençliğinin 2000'li yıllar Türkiyesine nasıl damga vurmaya hazırlandığının ete kemiğe bürünmüş haliydi.

* MGV'nin uzun yıllar Üniversite Komisyon başkanlığını yaparken 'lider ruhuyla’ temayüz etmişti. Rahmetli Erbakan'ın katıldığı bütün toplantıların değişmez sunucusuydu. Sesiyle de cüssesiyle de yeni neslin dev adamıydı.

* MGV nesli ve ideali ile göbek bağını hiç kesmedi…

* Koltuğu tebessümle devretmesi, makam ve mevkiin gölgesinde kalmadığının kanıtı oldu.

* Adalet duygusu gelişmiş ve olgunlaşmış bir Adalet Bakanıydı.

***

Bu çerçevede şu hususların da bilinmesinde yarar var;

* Abdulhamit Gül, sağlığında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı merhum Oğuzhan Asiltürk’le sık sık görüşen, bir araya gelen, bir isimdi.

* Abdulhamit bey, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’ın eşi merhum Hatice hanımefendi vefat ettiğinde, taziye için gazeteye bizzat gelenler arasındaydı.

* Milli Gazetenin kuruluşunun 50. Yıldönümü dolayısıyla yayımladığı açıklamasında şu samimi ifadeleri kullandı, Abdulhamit Gül;

“Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan Hocamızdan aldığı ilhamla, 12 Ocak 1973’te kurulan Millî Gazete’nin 50. yılını tebrik ediyorum.

Millî Gazete, yayıncılık hayatını yarım asırdır sürdüren köklü bir medya kuruluşudur. İlkelerinden asla vazgeçmeyen Millî Gazete, siyasi tarihimizin kırılma anlarında dahi baskılara ve bütün zorluklara rağmen yerli ve milli duruşunu titizlikle korudu. Düşünce ve kültür hayatımızda attığı her adımda aynı perspektifi takip etti.

Millî Gazete’nin bundan sonra da bir okul olarak bu müstesna yeri muhafaza edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle Millî Gazete yönetimini ve çalışanlarını tebrik ediyor, Erbakan Hocamıza, emeği geçen büyüklerimize ve ahirete irtihal eden Millî Gazete okurlarına Allah’tan rahmet diliyorum.” (...)"