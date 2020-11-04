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Siyaset Temel Karamollaoğlu ABD seçimlerini değerlendirdi: Al birini, vur ötekine
Siyaset

Temel Karamollaoğlu ABD seçimlerini değerlendirdi: Al birini, vur ötekine

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'de Donald Trump ve Joe Biden arasında büyük çekişmesinin yaşandığı seçim yarışıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Al birini, vur ötekine." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:59:00 -
Temel Karamollaoğlu ABD seçimlerini değerlendirdi: Al birini, vur ötekine

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri için yaptığı değerlendirmede, "Al birini, vur ötekine." ifadelerini kullandı.

ABD'de başkanlık için Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la Demokrat Joe Biden yarışırken, bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin gündemine de yansıdı.
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da, ABD'deki seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu'ndan ABD seçimleri yorumu

Karamollaoğlu, ABD'de derin devlet denilen bir sistem olduğunu söyleyerek, seçilecek başkanın tavrının yönetimde etkili olmasının yanı sıra, Pentagon'un, CIA'nın veya başka kuruluşların da etkili olduğunu belirtti.

Açıklamalarına devam eden Temel Karamollaoğlu, Joe Biden'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına da atıfta bulundu. Karamollaoğlu Biden'la Trump'ı kıyaslayarak, "Trump sanki o kadar değilmiş gibi gözüküyor." dedi.

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