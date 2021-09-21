TEM'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

İzmit ilçesi TEM Otoyolu Çınarlıdere Viyadüğü'nde, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 EA 7101 plakalı kamyonet, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonrasında, aynı istikamette seyir halinde olan ve aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 8 araç duramayarak birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç kuyruğu oluştu

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Havadan görüntülendi

Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul istikameti havadan görüntülendi. Kazaya karışan araçlar ise çekiciler yardımı ile yoldan çekildi. Araçların kaldırılmasının ardından İstanbul istikameti yarım saat sonra trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.