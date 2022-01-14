TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi
TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Okmeydanı bağlantı yolunda, Nurtepe AKOM yönünde ilerleyen 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, bir şeridi trafiğe kapattı.
Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.