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Gündem TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi
Gündem

TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 16:23:00 -
TEM'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Okmeydanı bağlantı yolunda, Nurtepe AKOM yönünde ilerleyen 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, bir şeridi trafiğe kapattı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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