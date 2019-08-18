0553 313 94 23

TEM’de, yolcu otobüsü tıra çarptı: 37 yaralı

Düzce’de, TEM Otoyolu’nda şehirler arası yolcu otobüsünün seyir halindeki tıra çarpması sonucunda meydana gelen kazada 37 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 02:15
TEM’de, yolcu otobüsü tıra çarptı: 37 yaralı

Düzce’de, TEM Otoyolu’nda şehirler arası yolcu otobüsünün seyir halindeki tıra çarpması sonucunda meydana gelen kazada 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan şoför ve 2 muavin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.


Kaza, TEM Otoyolu Düzce-Bolu il sınırı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Diyarbakır’a gitmekte olan Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı tıra arkadan çarptı.


İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Bolu’dan çok sayıda itfaiye ve 112 Sağlık ekibi sevkedildi. Kazada, otobüste yaralanan 34 yolcu sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı.


Şoför ve 2 muavin için seferber olundu


Tıra çarptıktan sonra ön kısmı hurdaya dönen otobüsün sürücüsü ve yanında bulunan 2 muavin araçta sıkıştı. Düze ve Bolu’dan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 3 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak tedavileri için ambulanslarla hastaneye götürüldü.


Kaza nedeniyle, TEM Otoyolu Ankara istikameti uzun süre tek şeritten sağlandı. Ekiplerin kurtarma çalışmalarının sona ermesi ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 02:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cesedi çıkartıldı
    1. Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin..
    2. TEM’de, yolcu otobüsü tıra çarptı: 37..
    3. ABD'den Sudan'daki Anayasal Bildiri..
    4. Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!
    5. Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne..
    6. Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan..
    7. İdlib'e giremeyen Esed rejimi ve..
    8. Lunaparktaki kavgayı ayırmak isteyen..
    9. Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı
    10. Xanthos Antik Kentini tehdit eden..
    11. Samassa ile ilgili doktorundan..
    12. İzinsiz girdikleri kanyonda 5 kişi sel..
    13. Sivasspor kalecisi Samassa'nın sağlık..
    14. Yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda..
    15. İsrail'den Gazze'ye saldırı
    16. Maçın ardından
    17. Şaşırtan görüntü! Beyaza büründü
    18. Rıza Çalımbay: “Galibiyeti hak ettik”
    19. Maçın ardından
    20. Bilecik'te kanyonda kaybolan kişi..
    21. Abdullah Avcı: “Tespitlerimizi..
    22. Hikmet Karaman: “Bu takım mutlaka iyi..
    23. Maçın ardından
    24. Giray Bulak: “Bazı oyuncularla çok..
    25. Erol Bulut: “Zor bir deplasmandan 3..
    26. Turan İnce: “Takımdaki genç..
    27. Ali Tandoğan: “İşimiz kolay değil ama..
    28. Ümit Özat: “Daha farklı kazanabilirdik”
    29. Maçın ardından
    30. TESKİ’den açıklama
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...
    Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...
    Mehmet Metiner’den Bülent Arınç'a tepki: 'Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çeken siz değil miydiniz?
    Mehmet Metiner’den Bülent Arınç'a tepki: 'Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çeken siz değil miydiniz?
    Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır
    Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler