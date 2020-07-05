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TEM’de yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu Gebze kesiminde otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 22:07:00 - 2020-07-05 22:51:29
TEM’de yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesi Tembelova mevkisi Ankara istikametinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 FA 0269 plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsü devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. İtfaiye ve Karayolları ekipleri, otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.

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