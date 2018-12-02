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TEM'de TIR'lar çarpıştı!

TEM Otoyolu Çerkezköy Gişeler mevkisinde iki TIR çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

02 Aralık 2018 Pazar 23:45
TEM'de TIR'lar çarpıştı!

TEM otoyolu Çerkezköy gişeler mevkiinde portakal yüklü tıra aynı istikamette ilerleyen başka bir tır arkadan çırptı. Kazada şoför mahallinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Çerkezköy Gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin K. yönetimindeki portakal yüklü tıra aynı istikamette seyreden Hasan K. idaresindeki başka bir tır arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpan tır sürücüsü Hasan K. şoför mahallinde sıkışarak yardım bekledi. Kazayı gören trafikteki sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbarla olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sedye ile ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan Hasan K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri aldıkları önlemle trafiğin akışını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 23:45
  1. trafik kazası

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