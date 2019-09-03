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TEM’de makas atarken tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolunda makas attığı esnada tıra arkadan çarptığı iddia edilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

03 Eylül 2019 Salı 14:25
TEM’de makas atarken tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolunda makas attığı esnada tıra arkadan çarptığı iddia edilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, 3 gün önce gece 01.30 sıralarında Derince TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Savukduran idaresindeki 34 SEC 69 plakalı otomobil, seyir halinde makas atarak ilerlediği esnada önündeki K.O. idaresindeki 34 PBF 69 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobil bariyerlere çarparak durabilirken aracın sürücüsü Savukduran ve yanındaki M.İ. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar, Seka Devlet ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 gündür Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan Ahmet Savukduran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Ahmet Savukduran’ın cenazesi defnedilmek üzere İstanbul Bağcılar ilçesi Birlik Mahallesi’ndeki ailesi tarafından teslim alınırken olayda yaralanan M.İ.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:25
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