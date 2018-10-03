THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

TEM'de kamyonet yangını! Trafik yoğunlaştı

TEM otoyolu Kavacık mevkiinde bir kamyonet alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:27
TEM'de kamyonet yangını! Trafik yoğunlaştı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Kavacık Mevkisi'nde, Ankara istikametinde seyir halinde olan Özgür Çelebi'nin kullandığı 34 TH 2708 plakalı kamyonetin motor kısmı alev aldı. Kamyoneti emniyet şeridine çekerek durduran sürücü, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda, yanan aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:27
  1. Ankara
  2. TEM Otoyolu
  3. TEM kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalıcı makyaj uğruna gözden olabilirsiniz
    1. Kalıcı makyaj uğruna gözden..
    2. CHP'de bir isim daha adaylığını açıkladı
    3. Trump şimdi yandı! İddialar üzerine..
    4. İngiliz dünya devinden Türkiye çıkışı:..
    5. İBB'den halk ekmeği açıklaması
    6. Sahte kimlikle yakalandı, korkunç..
    7. İstanbul Valiliğinden ekmek zammı..
    8. Lübnanlı şarkıcıdan siyonizm uyarısı
    9. Mardin'de 550 adet kayıt dışı trafo..
    10. İran'dan UAD'nin kararına ilk yorum
    11. Hollanda ile yeni dönem resmen..
    12. Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
    13. Peçeteye yazdığı not sayesinde..
    14. Çalışmalar başladı! İstanbul'da..
    15. Rusya'dan kritik dolar açıklaması!
    16. Başkan Erdoğan'a "kayyım" sorusu: "HDP..
    17. Daum Fenerbahçe'yi açıkladı! 'Takımı..
    18. 7 aydır havalimanında kalan Suriyeli..
    19. Giresunspor teknik direktörünü arıyor
    20. İYİ Parti'den af açıklaması!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu