  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TEM'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Gündem

TEM'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımında cip ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 12:15:00 -
TEM'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Gebze ilçesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımı Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.Ö idaresindeki 34 ERR 125 plakalı cip ile S.C. yönetimindeki 11 AAV 999 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Cipin sürücüsü D.Ö ve yolcu olarak yanında bulunan E.K ile otomobilde bulunan E.T, T.T, İ.Ç ve Y.Ç olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan E.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay