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Yerel TEM’de feci kaza: 5 yaralı
Yerel

TEM’de feci kaza: 5 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 23:20:00 -
TEM’de feci kaza: 5 yaralı

İstanbul istikametinde oluşan ve adeta ucu bucağı görünmeyen yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 araç ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada E.Ç., F.T., Ş.A., A.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kazada hafif yaralanan 5 kişi ilk müdahaleleri sonrasında hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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