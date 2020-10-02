Temassız ödeme yaparken bunlara dikkat edin

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle temassız kredi kartı kullanımı yaygınlaşırken dolandırıcılık konusunda mağduriyetler ortaya çıktı.

Sık sık limit kontrolü yapın

Temassız kartlar yakın mesafeden algınabildiği için toplu taşıma araçlarında seyyar post cihazı ile dolandırıcılık yapanların hedefi olmamak için sık sık limit kontrol edilmeli.

Dolandırıcıların kurbanı olabilirsiniz

Temassız kredi kartlarını plastik bir kılıf ya da aleminyum folyo içerisinde saklayabilirsiniz. Ayrıca dolandırıcıların ve kötü niyetli kişilerin hedefi olmamak için kartın sürekli kontrol edilmesinde fayda var. Çekilen küçük meblağlar ekstirede gözden kaçabiliyor.

NCF özelliği olan telefonla ödeme daha güvenli

NFC (Yakın Alan İletişimi) desteği olan telefonlar ödeme yöntemi açısından karttan daha güvenli olarak belirtiliyor.