“Temassız mağazacılık” dönemi

Yeni dönemde müşteriler, Turkcell mağazalarında dijital ekranları ve uygulamaları kendi cep telefonları üzerinden yönetebilecek. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Kovid-19 döneminde müşterilerin ve çalışanların artan hassasiyetini göz önünde bulundurarak “Temassız mağazacılık” uygulamasını başlattıklarını belirtti. Tüketicilerin öncelikli beklentisinin, sağlığın önemsenmesi ve buna yönelik yeni davranışların benimsemesi olduğunu kaydeden Özdal, “Müşteriler, bir yerden alışverişe karar verirken; detaylı hijyen, görünür güvenlik önlemleri olan perakendecileri aradıklarını söylüyorlar” ifadesini kullandı. Özdal, Türkiye’de “Dijital deneyim” konusunda bu kadar kapsamlı bir uygulamanın ilk defa hayata geçirildiğine vurgu yaparak, “Bizim için müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı her zaman bir numaralı öncelik. Türkiye’de dijital dönüşümün öncülüğünü yürüten bir firma olarak elimizdeki teknolojinin yardımıyla temasın minimuma indirildiği ‘yeni nesil’ bir mağazacılık konseptine geçtik. Önümüzdeki dönemde de mağazalarımızda dijital ve interaktif uygulamalara daha fazla yer vereceğiz” dedi.