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Aktüel TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Aktüel

TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:24:55 -
TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Ü. idaresindeki 34 VZ 6531 plakalı demir profil yüklü kamyonet, Edirne istikametine seyir halindeyken Sancaktepe mevkinde lastiğinin patlaması sonucu EDS kamerasının bulunduğu direğe çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken bir şeridi trafiğe kapattı, diğer iki şeritten sürücülere yol verdi.

Sürücü Ünsal, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç da çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Edirne istikametine doğru oluşan yoğun trafik, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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