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Yaşam TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alev topuna döndü
Yaşam

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2024-09-14 01:26:00 -

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halinde olan hafif ticari araç, alev topuna döndü. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, TEM Otoyolu Derince geçişi Ankara istikametinde seyir halinde giden hafif ticari araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla seyir halinde olan E.E., yakıt kokusu alması üzerine aracı yol kenarına çekti. Sürücünün inmesiyle araç alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan aracı söndürdü. Araçtan geriye iskeleti kaldı. Yangın sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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