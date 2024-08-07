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Yaşam TEM Otoyolunda korkunç ölüm
Yaşam

TEM Otoyolunda korkunç ölüm

Yeniakit Publisher
2024-08-07 09:40:00 -

Küçükçekmece TEM Otoyolunda kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Küçükçekmece TEM Otoyolunda emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Yılmaz Mucu idaresindeki 41 YK 524 plakalı kamyonetin motor arıza ışığı yanınca, aracını Halkalı mevkiinde emniyet şeridinde durdurdu. Şoför, arızayı tespit etmeye çalıştığı sırada Ersin K.'nın kullandığı motosiklet emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarptı ve motosiklet kamyonete saplandı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü 31 yaşındaki Ersin K.nın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenaze ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar emniyet otoparkına çekildi.

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