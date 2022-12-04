TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Araç ikiye bölündü
İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sapağı kaçırdığı için aniden direksiyonu kıran araca başka bir araba çarptı. Araç ortadan ikiye bölündü.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkiinde saat 09.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.
Sapağı kaçırınca aniden direksiyonu kıran araç, seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Korkunç kazada otomobil ikiye bölünürken, 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.