  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü
Yerel

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 07:38:00 -
TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Serdar Kesim yönetimindeki 41 AJF 464 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Varan Caddesi'ne düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki İrem M'yi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kesim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İrem M, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza dolayısıyla Varan Caddesi trafiğe kapatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23