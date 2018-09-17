TEM Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü N.Y. ile yanındaki H.Y, araç içinde sıkıştı. Yaralılar, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Kazada, diğer aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.