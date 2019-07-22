TEM otoyoluna çıkanları bu manzara karşıladı... Yol tarlaya döndü! TEM Otoyolu Silivri mevkiinde meyve ve sebze yüklü kamyon önce bariyerlere çarptı sonra da devrildi. Kazanın ardından tonlarca meyve ve sebze yola saçıldı.

Kaza, Ankara istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale'den İstanbul'a meyve ve sebze götüren sürücü, kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Tonlarca meyve ve sebze yola döküldü Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, tonlarca meyve ve sebze yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, trafiğin açılması için çalışma başlattı. Yola saçılan meyve ve sebze nedeniyle iki istikamette de trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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