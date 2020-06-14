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Aktüel

TEM Otoyolu üzerindeki intihar girişimi trafiği felç etti

TEM Otoyolu üzerinde bulunan köprüdeki intihar girişimi trafiği felç etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:40:53 -
TEM Otoyolu üzerindeki intihar girişimi trafiği felç etti

TEM Otoyolu üzerinde bulunan köprüdeki intihar girişimi trafiği felç etti. Tek şeride düşürülen trafik akışı, intihar girişiminde bulunan şahsın ikna edilmesiyle normale döndü.



Olay, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Yüzyıl Köprüsü üzerinde saat 19:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde yürüyen vatandaşlardan biri intihar girişimini fark edince durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri TEM otoyolu üzerinde branda açarken, polis ekipleri trafik akışını tek şeride düşürdü. Demir parmaklıkların arkasında bulunan şahıs polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken durma noktasına gelen trafik akışı trafik ekiplerinin yolu açmasıyla normale döndü.

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