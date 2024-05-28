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Gündem TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde zincirleme trafik kazası
Gündem

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde zincirleme trafik kazası

Yeniakit Publisher
2024-05-28 15:34:00 -
TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Mahmutbey istikametine trafik tek şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada, iki kişi araçların içinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ederken polis, kaza nedeniyle yolun Mahmutbey istikametine trafik akışını tek şeritten sağlıyor.

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