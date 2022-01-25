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Gündem TEM otoyolu açıldı, otobüsler yolculuklarına devam etti!
Gündem

TEM otoyolu açıldı, otobüsler yolculuklarına devam etti!

Kocaeli’de yoğun kar yağışı sonucu İstanbul'a gidişlerin durdurulması nedeniyle Gebze Otogarı'nda oluşan yoğunluk TEM otoyolunun açılmasıyla birlikte rahatladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 21:12:00 - 2022-01-25 21:19:09
TEM otoyolu açıldı, otobüsler yolculuklarına devam etti!

Kocaeli’de yoğun kar yağışı sonucu İstanbul'a gidişlerin durdurulması nedeniyle Gebze Otogarı'nda oluşan yoğunluk TEM otoyolunun açılmasıyla birlikte rahatladı. Otobüsler yolculuklarına devam ederken yolcular da hareket etmenin mutluluğunu yaşadı.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, Anadolu ile Avrupa'yı birbirine bağlayan TEM Otoyolu’nu da etkiledi. Araçların İstanbul'a geçişleri yasaklanırken, otobüsler Gebze Otogarı’nda durmak zorunda kaldı. Farklı farklı şehirlerden İstanbul’a giderken Kocaeli’den geçmek zorunda kalan şehirlerarası yolcu otobüsleri Gebze Otogarı’nda bekledi. Yolcular TEM Otoyolu'nun açılmasıyla otobüsler yolculuklarına devam etti.

"Yolcularımızı hiçbir şekilde mağdur etmedik"

Otobüs şoförü Mustafa Çakar, "Dün akşam yoğun kar yağısı sebebiyle araçların İstanbul'a girişi yasaklandı. Gebze Belediyesi Başkanımız Zinnur Büyükgöz buraya hizmet amaçlı belediye araçlarından gönderdi. Anadolu'dan buraya İstanbul tarafına gelen yolcuları burada indirildi. Belediyenin tahsis ettiği otobüslerle yolcular Marmaray istasyonuna götürüldü. Diğer yolcularımıza ise belediye tarafından konaklama hizmeti verildi. Bizde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Her türlü temel ihtiyaçlarını karşılayarak yolcularımızı hiçbir şekilde mağdur etmedik" ifadelerini kullandı.

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