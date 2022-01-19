TEM Ankara yolu trafiğe kapandı mı? TEM İstanbul Ankara yolu neden kapandı?
Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Şiddetli yağış ise hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, TEM Ankara yönü neden ne zamana kadar kapalı?
Yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok ilde hayat felç olmuş duruda. Peki, TEM Ankara yolu trafiğe açıldı mı?
TEM Ankara yolu trafiğe kapandı mı? TEM İstanbul Ankara yolu neden kapandı?
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yolu trafiğe kapatıldı. Hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor.
Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekipler kayan ve kazaya karışan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma yürütüyor.