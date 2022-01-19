  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TEM Ankara yolu trafiğe kapandı mı? TEM İstanbul Ankara yolu neden kapandı?
Gündem

TEM Ankara yolu trafiğe kapandı mı? TEM İstanbul Ankara yolu neden kapandı?

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Şiddetli yağış ise hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, TEM Ankara yönü neden ne zamana kadar kapalı?

Yeniakit Publisher
2022-01-19 11:44:00 -
TEM Ankara yolu trafiğe kapandı mı? TEM İstanbul Ankara yolu neden kapandı?

Yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok ilde hayat felç olmuş duruda. Peki, TEM Ankara yolu trafiğe açıldı mı?

TEM Ankara yolu trafiğe kapandı mı? TEM İstanbul Ankara yolu neden kapandı?

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yolu trafiğe kapatıldı.  Hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekipler kayan ve kazaya karışan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma yürütüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay