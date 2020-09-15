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Aktüel Telve dergisi, Türkçenin ele alındığı ikinci sayısıyla okurlarıyla buluştu
Aktüel

Telve dergisi, Türkçenin ele alındığı ikinci sayısıyla okurlarıyla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:09:07 -
Telve dergisi, Türkçenin ele alındığı ikinci sayısıyla okurlarıyla buluştu

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), koordinasyonunda yurt dışında yaşayan genç kalemler tarafından hazırlanan Telve dergisi, Türkçenin ele alındığı ikinci sayısında, "Türkçe hepimizin zenginliğidir, bizi çatısı altında toplayan bir evdir" sloganıyla okurlarıyla buluştu.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, kurum koordinasyonunda yurt dışında yaşayan genç kalemler tarafından hazırlanan ve Türk toplumundaki genç kuşağın merakla beklediği Telve dergisinin ikinci sayısı çıktı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ana dil konusundaki yetkinliklerini ve ifade kabiliyetlerini artırarak kendi kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak üzere yola çıkan Telve, ilk sayısından itibaren kısa sürede gençler için heyecan uyandıran eserler arasında girdi.

Yurt dışında yaşayan gençlerin bizzat görev aldığı bir okul olan Telve, diasporada yaşayanların Türkçe hasretini gidermenin yanı sıra onların ortak değerlerine ve yaşantılarına da ayna tutuyor.

İlk sayısında Avrupa’nın farklı şehirlerinin önemli mekanlarını, insanlarını, dilini ve anlatmak istedikleriyle "Şehirlerin Dili" dosyası ile okuyucuların karşısına çıkan Telve, ikinci sayısında "Türkçe hepimizin zenginliğidir, bizi çatısı altında toplayan bir evdir" sloganıyla okuruna sesleniyor.

Birçok dille ve kültürle büyüyen genç kalemlerin gönderdiği öyküler, şiirler, denemeler ve dosya yazıları bu sayıda okuyucularla buluşuyor.

Telve dergisi ikinci sayısında "Türkçenin Etrafında" adı altında, Türkçeyi keşfetmenin, Türkçe hissetmenin, Türkçe okumanın, Türkçe düşünmenin ne anlama geldiğini dosya yazılarıyla dikkatlere sunuyor.

Okurlarla temas köşesinde ise bu sayıda, Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Avustralya’da yaşayan gençlerle, iki kültür ve iki dille yaşamanın ne anlama geldiği ile Türkçenin onlar için ne ifade ettiği üzerine yapılan konuşmalar yer alıyor.

Telve dergisinin ikinci sayısına, "https://www.ytb.gov.tr/telve2/#your_book_name/1" adresinden ulaşılabilir.

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