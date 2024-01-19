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Kadın - Aile Telli gelin tatlısı: Dünya markası tatlılara rakip, yapılmaya başlandı! Damla çikolata ile nasıl yapılır? Kamuoyuna duyurulur
Kadın - Aile

Telli gelin tatlısı: Dünya markası tatlılara rakip, yapılmaya başlandı! Damla çikolata ile nasıl yapılır? Kamuoyuna duyurulur

Yeniakit Publisher
2024-01-19 17:18:00 - 2024-01-19 17:18:21
Telli gelin tatlısı: Dünya markası tatlılara rakip, yapılmaya başlandı! Damla çikolata ile nasıl yapılır? Kamuoyuna duyurulur

Telli gelin tatlısı, kadayıf ve muhallebi ile yapılan, hem pratik hem de hafif bir tatlıdır. Çikolata parçacıkları ile yapılan pratik ve hafif bir tatlı tarifi

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