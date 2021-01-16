Telin etmek nedir, ne anlama gelir?
Telin etmek nedir, ne anlama gelir? TBMM’nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u “telin ve teşhir” kararı, Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra kelimenin anlamı ve detaylar merak edilmeye başlandı. Birçok vatandaş tarafından araştırılan Telin kelimesi nedir, ne anlama gelir?
Telin kelimesi Türk Dil Kurumu sözlük sayfasında yer almaktadır. TBMM’nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u “telin ve teşhir” kararı Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra kelimenin anlamı ve detaylar merak edilmeye başlandı. Telin kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir.
Telin nedir?
Telin kelimesi, TDK’nın sözlük sayfasında “lanet okuma, lanetleme, kargıma, kargış” gibi anlamlara gelir. Telin kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. İsim cümlelerinde kullanılmaktadır.
Telin etmek ne demek?
Telin etmek ile telin aynı anlamlara gelir. TDK’da lanetlemek, kargımak manasında açıklanmıştır.