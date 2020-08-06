"Televizyon soytarısı" Metin Uca'dan büyük alçaklık! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank üzerinden aklınca İslam'la dalga geçip Lübnan'ı hedef gösterdi

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla devlet ve millet iradesine dil uzatan, destek gördüğü kesime şirin gözükmeye çalışıp ahlaksızlıkta sınır tanımayan "medya soytarısı" Metin Uca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaşımına kendince esprili bir şekilde yanıt verip, kurmaca kelimeler dizerek aklınca İslamiyet'le dalga geçip Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamayı küçümseyen ve faciada yaşamını yitiren onlarca insanı küçümseyen, aşağılayan bir Twitter paylaşımında bulundu.

Aklınca ayet uydurdu, faciayı alay konusu etti

Twitter hesabını kokuşmuş zihniyetine çekilmiş bir sur gibi görüp destekçilerinin beğenisini kazanmaya çalışmak adına yaptığı paylaşımlarla atıp tutan Uca, büyük bir alçaklığa imza attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Twitter hesabından yaptığı ve Beyrut'taki patlamayı örnek göstererek Kanal İstanbul'un önemine değindiği paylaşımı kendi çapında esprili bir dille yorumlayan Uca, aklınca İslamiyet'le dalga geçmeyi de ihmal etmedi. Komik sanarak dizdiği kelimeler arasına 'kahkaha atma' emojisini de kullanan Uca, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamada yaşamını yitiren onca insanı ve yaralanan binlerce insanı küçümseyerek faciayı da alay konusu etti.

Kokuşmuş zihniyetini paylaşımına döktü

Bakan Varank'ın "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir." paylaşımına kokuşmuş zihniyetiyle aklınca esprili bir dille cevap veren Uca, "Biz amonyum nitrat’ı öyle yarattık ki fıtratında olsa da patlama, imanı tam, efsunlu kanal İstanbul’da bir kıvılcım alamaz. Bayrak inmez, ezan dinmez, kanala saygılı amonyum nitrat patlamayı aklından geçiremez. Başka bahane bulamadım, bir Varank olamadım." ifadelerini kullanarak, hem Bakan Varank'a, hem İslamiyet'e hem de Lübnan'daki patlamaya ve ölen ve yaralanan insanlara alçakça saldırıda bulundu.

Kullanıcılardan tepki yağdı

"Medya soytarısı" Metin Uca'nın insanları küçümseyen, İslamiyet'le alay eden paylaşımına Twitter kullanıcıları da tepki gösterdi. Uca'nın her şeyden etkileşim almaya çalıştığını ifade eden kullanıcılar, Lübnan'daki facianın da espri konusu yapılamayacağını, bizim de bu tip patlamalarla canlar yitirdiğimizi belirtti.