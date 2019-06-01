Televizyon çokça tozlanan eşyalardan biridir. Televizyonunuzun tozunu alırken ekranına zarar vermeden temizlemeniz gerekir. İşte televizyon temizliğine dair püf noktalar...

Kuru bez ile televizyon nasıl temizlenir?

Güvenliğiniz her şeyden önce gelir: temizlikten önce cihazın fişini çekin. Cihazınızın bakım kılavuzu varsa hangi materyallerle uğraştığınızı anlamak ve hangi temizlik malzemelerini kullanacağınızı öğrenmek için bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Temiz mikrofiber bezler tozları çok iyi topladıkları için cam temizliğinde tercih edilen malzemelerdir. Dahası, mikrofiber bezler temizlerken iz de bırakmazlar. Çoğu şirket televizyon paketlerine bu bezlerden de eklerler.

Kağıt ya da normal bez kullanmaktan kaçının. Bu materyaller serttir ve plazma, LED ya da LCD televizyonları kolaylıkla çizebilirler.

Islak bez ile televizyon nasıl temizlenir?

Cam ekranlı eski bir televizyonunuz varsa, cam temizleyicisine batırdığınız mikrofiber bir bezle televizyonunuzu kolaylıkla silebilirsiniz. Ekranlara sprey sıkmayın. Bunun yerine öncelikle kuru bir bezle silin. Bu işin ideali ekranı kuru materyallerle silmektir. Çok gerekmedikçe ekranınızı ıslak ürünlerle silmeyin.

Modern televizyonları temizlemek için genellikle saf su önerilir. Alkol ya da diğer aşındırıcı maddeler içeren kimyasal ürünleri kullanmayın. Bu ürünler siz fark etmeden ekranınızı çizebilir.

Mutfak televizyonu nasıl temizlenir?

Mutfakta televizyonunuz varsa bu televizyonunuzun ekranı muhtemelen buhar, koku ve yağlar yüzünden daha kirlidir. Böylesi zor bölgelerde, mikrofiber beze biraz sirke püskürtün ve ekranınızı bu bezle silin.

Televizyonunuzu temizlerken ekrana çok bastırmayın. Yüzeyi dikkatlice temizleyin, bu yüzeyler eski cam yüzeylere göre çok daha hassas materyallerden elde edilirler.Ekran kuruyana dek yumuşak, yatay hareketlerle temizleyin.