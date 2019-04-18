Televizyon kanalında sapkın propaganda! Okullara çağrı yaptılar

Müslüman Türk milletinin manevi değerlerini hiçe sayan ve Türkiye'de ahlaksızlığı sıradanlaştırmaya çalışan LGBT'li sapkınlar, bu kez Kıbrıs'ta sahneye çıktı. BRT kanalında, ahlaksız topluluk LGBT topluluğu Onur Yürüyüşü hakkında çağrıda bulunan sapkınlar, "Mayıs ayında yürüyüşümüz var. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BRT kanalında yayınlanan 'Bakış Açışı' programında LGBT propagandası yapıldı. Programda LGBT'nin ülkedeki faaliyetlerine yönelik bilgiler verilirken okullara çağrıda bulunuldu.

İşte o tepki çeken açıklamalar:

Mayıs ayında açık ve onurlu yürüyüşü olacak. Bu yürüyüşe herkesi çağırıyoruz. Filmler olacak, kaynaşma olacak. Analizler yapacağız. Bunun öncesinde de 14 Mayıs'ta başlayan bir etkinlik daha olacak. Üniversite hocaları, öğrencilerini alıp gelsinler.