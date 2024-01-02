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Aktüel Televizyon kanalı reklamlara kapı açıyor ama dünyaca ünlü Amazon açıkladı: İşte hedef! Reklam sayısı ne kadar olacak? Düzenleme geliyor!
Aktüel

Televizyon kanalı reklamlara kapı açıyor ama dünyaca ünlü Amazon açıkladı: İşte hedef! Reklam sayısı ne kadar olacak? Düzenleme geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 22:17:00 - 2024-01-02 22:41:50
Televizyon kanalı reklamlara kapı açıyor ama dünyaca ünlü Amazon açıkladı: İşte hedef! Reklam sayısı ne kadar olacak? Düzenleme geliyor!

Amazon'un popüler video izleme platformu Ünlü Prime Video, 2024 yılından itibaren filmlerde ve dizilerde "sınırlı sayıda reklam" göstermeye başlayacak Türkiye'deki platformlarda da müşteriler olan Amazon'dan ilginç bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

Amazon’un popüler video izleme platformu Prime Video, 2024 yılından itibaren filmlerde ve dizilerde “sınırlı sayıda reklam” göstermeye başlayacak. Şirket, reklamsız izlemeyi tercih edenlerin daha fazla ücret ödemesi gerektiğini belirtiyor.

Amazon, yaptığı açıklamada, “sürükleyici içeriklere yatırımı sürdürmek” amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirtirken, Prime üyeliğinin standart ücretinin değişmeyeceğini vurguladı.

Netflix ve Disney+, bütçe dostu tüketicileri cezbetmek için daha uygun fiyatlı reklam destekli izleme seçenekleri sundular. Ancak Amazon, bu rakiplerinin aksine, reklam destekli abonelik için indirimli bir fiyat sunmuyor. Aksine, reklam içermeyen izleme deneyimi için daha fazla ücret ödemek gerekiyor.

Reklam izlemek istemeyen izleyicilerin mevcut abonelik fiyatına ek olarak 2.99 doları gözden çıkarması gerekecek.

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