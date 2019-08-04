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Televizyon dizileri manevi değerlere savaş açtı! ‘Efendimiz (s.a.s) bize sağ elle yemeyi tavsiye etmiştir’

TV dizilerinde, yemeği sol elle yeme algısı oluşturulmasına tepki gösteren emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, “Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.s) sağ elle yemek yemeyi tavsiye etmiştir. Televizyondaki diziler bu milletin manevi değerlerine adeta savaş açmıştır.” dedi.

04 Ağustos 2019 Pazar 15:00

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Toplum ahlak yapımızı tehdit eden diziler, Türk Milleti'nin örf ve adetleri ile birlikte İslam'ın gerekliliklerini de görmezden gelmeye devam ediyor. Söz konusu dizilerdeki 'sol' elle yemek yenilen sahneleri eleştiren İstanbul Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.s) sağ elle yemek yemeyi tavsiye etmiştir. Televizyondaki diziler bu milletin manevi değerlerine adeta savaş açmıştır." dedi.

"Yemek yerken sağ eli kullanmak Peygamber Efendimiz (SAV)'in tavsiyesidir." diyen Kavaklı, Hazreti Muhammed (SAV)'ın sol elle yemek yiyen bir adamı uyardığını söyleyerek şunları anlattı:

'Peygamberimiz (s.a.s) sağ eli tavsiye etmiştir'

"Efendimiz (s.a.s) bir toplantıda sol eli ile yemek yiyen adamı görerek onu ikaz etti. Adamcağız kibirinden dolayı sol eli ile yemeye devam etti. Peygamberimiz (s.a.s) daha sonra aynı adamı aynı şekilde gördü.  Ona dedi ki 'Sol elin ile yeme. Sağ elin ile ye. Adam kibri ile birlikte, 'Yapamıyorum.' dedi. Peygamberimiz (s.a.s), 'Yapamaz ol dedi.' Adam sol elini kullanamaz hale geldi."

'Manevi değerlerimize savaş açmışlar'

Televizyonlarda sol elle yemek yenilen sahneleri eleştiren Kavaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu diziler Türk Milleti'nin manevi değerlerine adeta savaş açmışlar. Bizim lokantalarımızın hepsinde de aynı. Çatal sol taraftayken bıçak sağ tarafta. Bir kısım ahmak Müslümanlar da sol eli ile yemeye devam ediyorlar. Benim Peygamberim sağ* elle yemeyi tavsiye etmiş demezler. Bilmezler çünkü."

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:00
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Yusuf Kavaklı
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  7. Türk Dizileri

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