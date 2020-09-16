Son dönemlerde mantar gibi çoğalan bazı yapım şirketleri, ceplerini doldurmak için sözde sanat adı altında ortaya koydukları kirli senaryolarında ne kadar rezillik, ne kadar ahlaksızlık ne kadar iğrençlik ne kadar kepazelik varsa televizyon ekranları üzerinden kirli senaryolarını sergilemekte.

Cepleri doldurma amacı güdülen bir yapımın Türk toplumunu zehirlemekten öteye gitmeyeceği ayen beyan ortada iken, reyting uğruna alaşağı edilen dini ve ahlaki değerlerimiz de işin bir başka boyutu. Darbelerle, ekonomik baskılarla, kirli siyasi entrikalarla alaşağı edilemeyen bir toplumu; zinaya perde aralayan yatak odası sahnelerin, aşk-sevgi pıtırcıkları adı altında gayri meşru ilişkilerin, aldatmaların, ihanetlerin film setlerinde pişirilen tüm ahlakızlıkların milyonlarca insanın evine sokmak suretiyle etkisizleştirmenin gayreti içindeler.

Bu sayede evlere sokulan ahlaksızlıklar ilk önce evin içinde hissedilirken, televizyon ekranlarında ev ahalisine sirayet eden pislikler sokaklarda, caddelerde, parklarda, bahçelerde, kuytularda köşe başlarında, mahallelerde, ilçelerde, illerde ve dahi tüm ülkede… Bir çiban misali vücudun her yerinden çıkıp irin akıtmakta.

Televizyon dizileri

Sözüm ona en çok izlenen televizyon kanalları, ahlaksızlıkta batı yapımlarını geride bırakan sözde dizi ve filmleri Müslüman Türk toplumuna utanmadan sıkılmadan pazarlamaktalar. Aşk adı altında kepazeliklerin sahnelendiği, müstehcen görüntülerin ayyuka çıktığı, cinayetlerin, ihanetlerin, aldatmaların, zinanın meşrulaştırıldığı rezil ve aşağılık diziler nedeniyle taciz ve tecavüzün, kadına şiddetin, boşanmaların, ocakları sönen yuvaların, gayri meşru ilişkiden peydahlanan çocukların, sapkın eşcinsel LGBT ‘ibnelerin’ çoğaldığı su götürmez bir gerçek iken, Çukur’uydu, Yasak Elma’sıydı, Bay Yanlış’ıydı, Çatı Katı Aşk’ıydı, Sen Çal Kapımı’ydı, Kuzey Yıldız’ydı, Arıza’sıydı, Ramo’suydu, Sefirin Kızı’ydı, Menejerimi Ara’ydı sözde yerli ancak neredeyse her bölümünde uyuşturucu kullanımını özendiren, şiddeti katliamı, eşcinselliğe, fuhuş meşrulaştıran içi boş sözde yapımlar en çok izlenen diziler olarak yutturulaya çalışılıyor. Toplumu ahlaksızlaştırma projeleri olan sözde diziler cezalandırılmak yerine ödüllendirildiklerinden yukarıda da değindiğimiz gibi tek gayesi Türk toplumunu zehirlemenin karşılığında ceplerini doldurmak olan bazı sözde yapımcıların yeni ahlaksızlıklarına perde aralamanın önü açılıyor.

RTÜK daha ne kadar dizileri izlemeye devam edecek?

Türk aile yapısına, toplumun milli ve manevi değerlerine uygun yayınların teşvik edilmesi ile çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerin korunmasına yönelik görev ve sorumlulukları bulunan RTÜK, Türk toplumunun ahlaksızlaştırılmasına, milli ve manevi değerlerinden uzaklaştırılmasına zemin hazırlayan sözde yapımları uykulu gözlerle izlemeye devam etmekte. Sapıklığın, rezilliğin biri bin para olduğu sözde dizilerin kadınları, erkekleri, çocukları, gençleri zehirlemesine daha ne kadar izin verilecek? Kendi kimliğine sahip, kendi örf ve adetlerini sahiplenen bir gençlik RTÜK üyelerine gerekli değil midir? Sözde dizilerdeki hangi sahneler Müslüman Türk milletinin özünü yansıtıyor, geçmişini yansıtıyor, geleceğine ışık tutuyor da RTÜK hale sesini çıkarmıyor. Ahlaksızlık pisliğinde boğulan sözde diziler çocuklarımızı, gençlerimizi hangi karektersizlikleriyle koruyacak. Dinimizin emirlerinin ayaklar altında çiğnendiği hangi sahneler milli ve manevi değerlerimizi aşağılanmaktan kurtaracak. Toplumun temeline dinamit koyan sözde diziler konusunda RTÜK'ün daha ne kadar sessiz kalacağı merak ediliyor.