Telegram'da reklam dönemi başlıyor
Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, platformda 2021 yılından itibaren reklam gösterimine başlanacağını duyurdu.
Anlık mesajlaşma platformu Telegram, kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyen bir karar aldı. Platformun kurucusu Pavel Durov, Telegram'da 2021 yılından itibaren reklam gösterimine başlanacağını duyurdu.
Söz konusu karar pek çok kullanıcının tepksini çekti. Ancak Durlov, 2021’den itibaren Telegram kanallarında reklam gösterimi yaparak uygulamayı finanse edeceklerini belirtti.
Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, yaklaşık 500 milyon kullanıcısıyla Whatsapp'ın en büyük rakibi konumunda bulunuyor.