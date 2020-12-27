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Teknoloji Telegram'da reklam dönemi başlıyor
Teknoloji

Telegram'da reklam dönemi başlıyor

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, platformda 2021 yılından itibaren reklam gösterimine başlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 02:09:00 -
Telegram'da reklam dönemi başlıyor

Anlık mesajlaşma platformu Telegram, kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyen bir karar aldı. Platformun kurucusu Pavel Durov, Telegram'da 2021 yılından itibaren reklam gösterimine başlanacağını duyurdu.

Söz konusu karar pek çok kullanıcının tepksini çekti. Ancak Durlov, 2021’den itibaren Telegram kanallarında reklam gösterimi yaparak uygulamayı finanse edeceklerini belirtti.

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, yaklaşık 500 milyon kullanıcısıyla Whatsapp'ın en büyük rakibi konumunda bulunuyor.

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