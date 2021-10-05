Telegram hesap açma Telegram masa üstü uygulamasına nasıl girilir? Telegram Web giriş

WhatsApp’ın güncellediği gizlilik sözleşmesinden sonrae çok sayıda kullanıcı WhatsApp’ın bu skandal kararına tepki göstererek alternatif sosyal medya göçüne başladı. Bu süreçte en karlı çıkan sosyal medya platformu orasında Telegram oldu. Peki Telegram bilgileri uçtan uca şifreleme yapar koruyor mu? Telegram uçtan uca şifreleme yapıyor mu? Telegram’a bilgisayardan nasıl girilir? Telegram web nasıl kullanılır? Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Çok hızlı, basit ve ücretsizdir. Telegram’ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz.

Telegram uçtan uca şifreleme yapıyor mu?

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinize yazabilir ve kişileri kullanıcı adları ile bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram SMS ve e-postanın birleşimi gibidir ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramaları da destekliyoruz. Gizlilik istiyorsanız, cihazınıza özgü Gizli Sohbetlerimizi kendi kendini yok eden mesajlar, fotoğraflar ve videolar ile deneyin ve uygulamanızı ek bir parola ile kilitleyin.

Telegram Web nasıl kullanılır?

Adım 1: Öncelikle dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızdaki web tarayıcınızdan (Chrome, Safari, Firefox vb.) Telegram web sitesine giriş yapın.

Adım 2: Telegram oturum açma sayfası ekranı üzerinden ülkenizi seçin ve telefon numaranızı yazın. Daha sonra, "İleri" düğmesine tıklayın veya klavyenizdeki enter tuşuna basın.

Adım 3: Girdiğiniz telefon numarasının doğru olup olmadığını soran bir onay penceresi ardından size gönderilen kodu girin. Kodu girdikten sonra "İleri" butonuna basın. Bu işlemlerin ardından Telegram Web üzerinden hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Telegram web girişi için tıklayın