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Teknoloji Telefonunuz suya ve toza ne kadar dayanıklı? Bu rakamlara bakarak anlayın!
Teknoloji

Telefonunuz suya ve toza ne kadar dayanıklı? Bu rakamlara bakarak anlayın!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 11:51:00 - 2023-10-11 11:52:12
Telefonunuz suya ve toza ne kadar dayanıklı? Bu rakamlara bakarak anlayın!

Bir akıllı telefonun dış etkenlere karşı ne derece dayanıklı olduğu hakkında kullanıcılar uluslararası IP standardı sayesinde fikir sahibi olabiliyor. Nasıl mı?

Akıllı telefon seçiminde kalite kadar cihazın dayanıklılığı da önemli bir etken. Fiyat ve maliyet karşılaştırması yapılırken de temel alınması gereken bazı özellikler bulunuyor. Bilişim uzmanlarının değerlendirmesine göre kir, toz ve su girişi hem gündelik yaşamımızda hem de iş için gece gündüz vazgeçilmezimiz olan cep telefonları için büyük tehlike oluşturabilirken  telefonların ömrünü kısaltabiliyor. Bu nedenle telefon satın alırken cihazın toza, kire, toprağa, yağmura veya suya dayanıklılığı tüketicilerin en önemli tercih kriteri haline geliyor.

Peki bu kodun anlamını biliyor musunuz?

Bir akıllı telefonun dış etkenlere karşı ne derece dayanıklı olduğu hakkında kullanıcılar uluslararası IP standardı sayesinde fikir sahibi olabiliyor. Dört karakterden oluşan IP standardı kodlarında ilk iki karakter olan "I" ve "P" harfleri, cihazın giriş korumasını temsil ediyor. Onları takip eden ilk rakam toz/kum gibi küçük katı maddelere karşı korumanın ne kadar iyi olduğunu gösterirken ikinci rakam da suya veya sıvıya karşı korumayı ifade ediyor.

İşte rakamların diliyle dayanıklılık

Günümüzde en üst seviye dayanıklılık standardı sayılabilecek IP68, akıllı telefonun toza ve suya karşı yüksek korumaya sahip olduğu anlamına geliyor. IP68 sertifikasındaki "6" rakamı toz girişinin kesinlikle olmadığı, cihazın kum ve kir dahil küçük toz parçacıklarına dayanabileceği; "8" rakamı da telefonun suya düşmesi ya da batırılması durumunda 30 dakika boyunca 1,5 metre derinliğe kadar dayanacak şekilde test edildiği ve su içinde uzun süre çalışabildiği anlamına geliyor.

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