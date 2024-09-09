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Teknoloji Telefonu tek elle tutanlar bu hastalığa yakalanıyor!
Teknoloji

Telefonu tek elle tutanlar bu hastalığa yakalanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-09 15:08:00 -
Telefonu tek elle tutanlar bu hastalığa yakalanıyor!

"Smartphone Pinky" (akıllı telefon parmağı), uzun süre akıllı telefon kullanımı sonucunda özellikle serçe parmakta meydana gelen bir şekil bozukluğudur.

Smartphone pinky, akıllı telefonların ve gelişen teknolojinin insanlığı karşı karşıya bıraktığı parmak deformitesidir. Saatlerce elden bırakılmayan telefon eğer serçe parmağa yanlış bir baskı yapacak şekilde tutulacak olursa bu deformite oluşabilir. (deformite: kemiklerde meydana gelen eğilme ve şekil bozuklukları.)

Telefonu yanlış bir şekilde tutmak serçe parmakta ağrıya da sebep olabilir. Bazı serçe parmak ağrıların sebebi telefon ağırlığından kaynaklıdır ve sonrasında geçer ancak uzun süreli yanlış tutuş serçe parmağı yamultabilir.

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