Telefonu tek elle tutanlar bu hastalığa yakalanıyor!

Smartphone pinky, akıllı telefonların ve gelişen teknolojinin insanlığı karşı karşıya bıraktığı parmak deformitesidir. Saatlerce elden bırakılmayan telefon eğer serçe parmağa yanlış bir baskı yapacak şekilde tutulacak olursa bu deformite oluşabilir. (deformite: kemiklerde meydana gelen eğilme ve şekil bozuklukları.)

Telefonu yanlış bir şekilde tutmak serçe parmakta ağrıya da sebep olabilir. Bazı serçe parmak ağrıların sebebi telefon ağırlığından kaynaklıdır ve sonrasında geçer ancak uzun süreli yanlış tutuş serçe parmağı yamultabilir.