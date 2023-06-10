Telefonu olan kaybeder! Banka kartı ile küçük kız aileyi iflas ettirdi! Şaka gibi akılalmaz olay

Annesinin banka kartını cep telefonuna bağlayan küçük kız mobil oyunlarla aileyi iflas ettirdi.

Anne Gong Yiwang, kızının bir öğretmeninin geçen ayın sonlarında kendisiyle temasa geçtiğini söyledi. Öğretmen, adı açıklamayan kızın ücretli oyunlara bağımlı olmasından endişelenediğini dile getirdi.

Gong bunun ardından kontrol ettiğinde banka hesabının bomboş olduğunu gördü. Talihsiz anne kızının oyunlara ocak ve mayıs arasında yaklaşık 16 bin 800 dolar harcadığını belirledi. Uygulama içi satın alma işlemlerinde de yaklaşık 30 bin dolar gittiği tespit edildi. Küçük kızın, 10 sınıf arkadaşına da para aktardığı anlaşıldı. Böylece maliyet yaklaşık 64 bin doları buldu.

Haylaz çocuk ise Henan eyaletindeki yerel haber kanalı Elephant News'e annesinin banka kartını cep telefonuna bağladığını ancak paranın nereden geldiğini ve ne kadar harcadığını bilmediğini ifade etti. Hesabın şifresini daha önce başka bir alışveriş için annesinden aldığını bildirdi.

Küçük kız, okul arkadaşlarının harcamaları öğrenince para için kendisini rahatsız ettiğini söyledi:

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Para göndermezsem bütün gün beni rahatsız ederlerdi. Bunu öğretmene söylersem, onun aileme anlatmasından ve annemin kızmasından korktum.

Anne Gong, "13 yaşındaki bir kızın bunu yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Şaşkınlık içerisindeyim. Kafam patlayacak gibi" dedi.

Oyun bağımlılığının epey yaygın olduğu ülkede gençler için internet kısıtlamaları uygulanıyor. Pekin, gençlerin video oyununu haftada üç saatten fazla oynamasını yasaklıyor. Ayrıca internet bağımlılığına karşı tedavi merkezleri kuruldu.