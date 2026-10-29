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Şehit polis memuruna son görev

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Şehit polis memuruna son görev

Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşanan trafik kazasında şehit düşen polis memuru Tayfun Akalan’ın cenazesi, gerçekleştirilen resmi törenin ardından memleketi Ankara’ya gönderildi.

#1
Foto - Şehit polis memuruna son görev

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Akalan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, müdürlük bahçesindeki tören alanına getirildi.

#2
Foto - Şehit polis memuruna son görev

Cenaze aracından indirilen şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

#3
Foto - Şehit polis memuruna son görev

Sağanak altında gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

#4
Foto - Şehit polis memuruna son görev

Şehidin eşi, annesi ve yakınlarını polisler teskin etmeye çalıştı. Törenin ardından Van Jandarma Hava Grup Komutanlığına götürülen şehidin naaşı, uçağa konularak ailesinin yaşadığı Ankara'nın Altındağ ilçesine uğurlandı.

#5
Foto - Şehit polis memuruna son görev

Törene, Vali Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı.

#6
Foto - Şehit polis memuruna son görev

Dün Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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