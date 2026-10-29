Uzman isim 5 yıllık araştırma sonuçlarını paylaştı! Buralarda yakında deprem olabilir
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin 6'ncı yıl dönümünde değerlendirmelerde bulundu. Depremden sonra yaptıkları araştırmalara değinen Prof. Dr. Sözbilir, “İzmir içindeki tüm faylarımızın deprem geçmişini çıkarmış durumdayız. Son 5 yılda elde ettiğimiz yeni verilere göre; İzmir Fayı'nın yanında Tuzla Fayı, Seferihisar Fayı, Gülbahçe Fayı ve Bergama Fayı gibi fayların da yakın gelecekte deprem üretme potansiyellerinin olduğu ortaya çıktı” ifadesini kullandı