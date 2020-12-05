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Siyaset 'Telefonlarım dinleniyor' diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap
Siyaset

'Telefonlarım dinleniyor' diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap

CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz skandallarına karşı kulağını kapatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarım dinleniyor' iddialarını gündem değiştirme çabası olarak değerlendiren Bakan Soylu, "Devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır, büthandır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:37:00 -
'Telefonlarım dinleniyor' diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap

CHP'de art arda patlak veren taciz ve tecavüz olaylarını örtbas etmek için gündemi değiştirmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “eşim ve çocuklarımın telefonları dinleniyor” iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'telefonlarım  dinleniyor' iddiası

T24 canlı yayınında gazeteci Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim, eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum" demişti.

CHP'deki taciz olaylarına sessiz kalan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Süleyman Soylu tepki gösterdi.

Bakan Soylu'dan açıklama

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Süleyman Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır, büthandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vanlı mehmet

Teröristlerle işbirlgi yapanın telofonu da dinlenir bilmem neyide dinlenir sen nasıl devlet yöneteceksin hala anlamadm .
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Özgür

Seni gazeteci ordusu takip ediyor, koruma polisin var, onun amiri de içişleri bakanı. Ayrıca takibe gerek yok, davranış ve sözlerin zaten ortada, laf ola beri gele işte...
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